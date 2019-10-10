Bolu'da hayvanlara eziyet edenlere para cezası

Bolu Belediye Meclisi'nde alınan kararla hayvanlara kötü muamelede bulunanlara cezai işlem uygulanacak.

Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 2. Oturumu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Beş gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Hayvan Hakları ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından hayvanları korumaya yönelik çok önemli bir karara imza atıldı.

Gündemin üçüncü maddesine göre, hayvanlara kötü muamele yapan veya ölümlerine sebep olan kişilere zabıta eliyle bin ila 20 bin lira arasında değişen para cezası verilmesi meclisin onayına sunuldu. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisten geçen karara göre, zabıta müdürlüğü ekipleri artık Bolu Belediyesi sınırları içinde sahiplenilmiş hayvanları kontrolsüzce terk edenlere 3 bin, hayvan dövüştüren ve usulsüz çoğaltanlara 15 bin, hayvanlara eziyet eden ve hapsedenlere 8 bin, kasıtlı hayvan ölümlerine neden olanlara 20 bin, trafikte hayvanlarına çarpıp kaçanlara 2 bin, hayvanlara veteriner hekim dışında cerrahi müdahalede bulunan ve ırkının değişmesine neden olanlara ise bin lira ceza yazabilecek. Söz konusu maddelerdeki ilgili hareketlerin tekrar edilmesi halinde ise ceza 3 katına çıkacak.