Son dakika haberleri! Hayvanları yangında telef olan köylülere 6 buzağı verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hayvanları yangında telef olan köylülere 6 buzağı verildi

29.10.2020 17:49

Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bakanlık tarafından Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde 25 Ekim'de çıkan yangında hayvanları telef olan köylülere gönderilen 6 buzağıyı teslim etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bakanlık tarafından Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde 25 Ekim'de çıkan yangında hayvanları telef olan köylülere gönderilen 6 buzağıyı teslim etti.

Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve ilgili kurumların yetkilileriyle Kuzfındık köyünü ziyaret etti.

Burada köylülere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Metin, daha sonra hayvanları telef olan Ali Çakır ve Nezaket Çiftçi'ye 6 buzağı verdi.

Samanlıkları yanan köylülere ise 10 ton kaba yem ile 1 ton kesif yem veren Metin, köyde ve köye yakın ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınlara ilk müdahalede kullanılmak üzere muhtara su tankeri teslim etti.

Metin, 25 Ekim'de meydana gelen yangında 12 evin kullanılamaz hale geldiğini aktararak, "Buzağıları telef olan vatandaşlarımıza da buzağı temini yaptık. Aynı zamanda yem temini yaptık. Vatandaşlarımızı Bakanımızla da görüştürdük. Devletimiz güçlü, her zaman vatandaşımızın yanında. Vatandaşımızın her türlü eksiğini ve sıkıntısını giderme noktasında da gereğini yapıyoruz." diye konuştu.

Kuzfındık köyünde evleri yanan vatandaşların geçici ikameti için AFAD tarafından konteynerler getirildiğini belirten Metin, "Daha sonrasında kalıcı evlerinin yapımı başlayacak. Kısa sürede bu evler de yapıldıktan sonra vatandaşımızın barınma sıkıntısını gidermiş olacağız." dedi.

Metin, yangından zarar gören tüm vatandaşların ihtiyaçlarının giderileceğini vurgulayarak, "Kurtarılan hayvanlar var. Bu hayvanlarla ilgili de barınma sorunu var. O sorunun da giderilmesi için yarın da hayvan çadırlarımız gelecek. Hayvanı dışarıda kalan vatandaşlarımız için ahır imkanı sağlanmış olacak. Onun dışında diğer eksikliklerin giderilmesi noktasında hükümetimiz, devletimiz vatandaşımızın her zaman yanında." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Hayvanları yangında telef olan köylülere 6 buzağı verildi
Son dakika haberleri! Hayvanları yangında telef olan köylülere 6 buzağı verildi
Son dakika haberleri! Hayvanları yangında telef olan köylülere 6 buzağı verildi
Son dakika haberleri! Hayvanları yangında telef olan köylülere 6 buzağı verildi

Fatih Metin, Tarım, Ekim, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hayvanları yangında telef olan köylülere 6 buzağı verildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza verildi Bağcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulmadı Son Dakika: İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ sözleri nedeniyle disipline sevk edildi Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma         
17:49
Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı         
17:19
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
16:02
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı         
14:11
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi         
12:54
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 18:51:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Hayvanları yangında telef olan köylülere 6 buzağı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei