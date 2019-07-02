Son Dakika Haberleri: Bolu'da, hindi kümesinde yangın
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Bolu'da, hindi kümesinde yangın

1 saat önce

Bolu'da, 2 bin 200 hindinin beslendiği kümeste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Bolu'da, hindi kümesinde yangın, System.String[]
Bolu'da, 2 bin 200 hindinin beslendiği kümeste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı Tokmaklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Öztürk'e ait 2 bin 200 hindinin yetiştirildiği kümeste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kümesten dumanlar yükseldiğini gören Öztürk ve ailesi evlerinde bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği kümeste, hindiler zarar görmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:01 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa
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