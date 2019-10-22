Bolu'da hırsızlık iddiası

Bolu'da, mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Seyit Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin E.Ç. olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla evinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada, mobilya yapım ve tamirinde kullanılan aletler ele geçirildi.