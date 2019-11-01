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Bolu'da hırsızlık iddiası

7 saat önce

Bolu'da otomobil teybi çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Bolu'da hırsızlık iddiası, System.String[]

Bolu'da otomobil teybi çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, önceki hafta gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan bir otomobilden teyip çalındığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri 2 şüphelinin evlerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda Y.E. ve M.T'yi gözaltına alan polis ekipleri, evlerde yaptıkları aramada çalıntı otomobil teybini buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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