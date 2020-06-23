Bolu'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi, iz takip köpeğiyle yakalandı - Son Dakika

Bolu'da su deposu inşaatından piyasa değeri 2 bin lira olan sondaj koruma kapağı çalan 4 kişi, jandarma iz takip köpeğiyle yakalanarak adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Oğulduruk köyünde yaşayan F.Y. isimli şahsa ait su deposu inşaatından piyasa değeri 2 bin lira olan sondaj koruma kapağının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların kaçabilecekleri ormanlık alanlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda, olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta çamura saplanmış kamyonet ve çalıntı inşaat malzemeleri bulundu. Yaya olarak kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Jandarma İz Takip Köpeği ile yapılan aramada M.A., D.B., O.B. ve C.T. isimli 4 şüpheli Oğulduruk Köyü Yeni Sanayi Sitesi inşaatı bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.



İfadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU