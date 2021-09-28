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Bolu'da "huzur" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Bolu'da "huzur" uygulaması yapıldı

28.09.2021 14:12
Bolu'da

Bolu'da "huzur" uygulaması kapsamında, park ve bahçeler ile kamu kurumları ve okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Bolu'da "huzur" uygulaması kapsamında, park ve bahçeler ile kamu kurumları ve okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde, Asayiş Şube, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Trafik şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla kontroller yapıldı.

Park ve bahçeler ile kamu kurumları ve okulların çevresini denetleyen ekipler, kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, metruk binalarda da şüpheli kişiler ve madde bağımlılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bolu'da huzur uygulaması yapıldı
Bolu'da huzur uygulaması yapıldı
Bolu'da huzur uygulaması yapıldı
Bolu'da huzur uygulaması yapıldı
Bolu'da huzur uygulaması yapıldı

Türkiye, Asayiş, Kamu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da 'huzur' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da "huzur" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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