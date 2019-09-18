Son Dakika Haberleri: Bolu'da huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi
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Bolu'da huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi

1 saat önce

Bolu'da huzurevi sakinleri doyasıya eğlendiBOLU'da, huzurevi sakinleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği Korosu ekibinin verdiği konserde doyasıya eğlendi.

Bolu'da huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi

BOLU'da, huzurevi sakinleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği Korosu ekibinin verdiği konserde doyasıya eğlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'nde kalan yaşlıların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Sümer Mahallesi'ndeki kurumunun bahçesinde konser düzenlendi. Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği Korosu sanatçıları Ali Demirhan ve Elif Doğan halk türkülerini seslendirildi. İl Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlik, koro eşliğinde halk müziği sanatçısı Elif Doğan'ın konseriyle devam etti. Huzurevi sakinleri sanatçıların konserinde doyasıya eğlendi. Yaşlılar, oyun havaları ve hareketli türküler eşliğinde çiftetelli oynadı.

Bolu'da huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi

Sümer Mahallesi, Ankara, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:25 Kaynak: DHA
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