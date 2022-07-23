Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, "Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda olan bir hastamızı kaybettik. Dün gece oldu. Hayatını kaybeden vatandaşımız Kıbrıscık ilçesi nüfusuna kayıtlı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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