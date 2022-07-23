Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti

23.07.2022 12:31
Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti

Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 49 yaşındaki Eyüp Ertem, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 49 yaşındaki Eyüp Ertem, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kurban Bayramı'nda Bolu'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenmesi üzerine kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, "Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda olan bir hastamızı kaybettik. Dün gece oldu. Hayatını kaybeden vatandaşımız Kıbrıscık ilçesi nüfusuna kayıtlı." dedi.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Ankara, Eyüp, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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