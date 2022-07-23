Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi

23.07.2022 12:17

Bolu'da kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan içen ve zehirlenmesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Eyüp Ertem, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bolu'da, içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı'nda ziyarete giden Eyüp Ertem (49), ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLMİŞTİ

Bolu'da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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60 KİŞİ TABURCU EDİLDİ, 52 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İlk vakaların 16 Temmuz'da ortaya çıktığı Yuva köyünde bugüne kadar içme suyundan zehirlenenleri sayısı 112'ye ulaştı. Hastalardan 60'ı taburcu edilirken, 52 hastanın tedavisi Bolu ve çevre illerde devam ediyor.

VALİ KILIÇ: HASTALIKLAR KESİN SUDAN KAYNAKLI

Bolu Valisi Erkan Kılıç durumla ilgili dün yaptığı açıklamada, zehirlenmelerin sudan kaynaklı olduğunu ancak suyun neden etkilendiğinin belirlenmesi için çalışmalarını devam ettiğini belirterek, "Bu hastalığa sebebiyet veren bulgularla alakalı da su kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Kesin sudan kaynaklandı. Onların numuneleri de alınıyor ama burada başka bir karışım veya başka bir şeyden su etkilenmiş olabilir mi noktasında araştırmalar devam ediyor. Bununla ilgili olarak köyümüzde sağlık yönünden gerekli tedbirler alındı" ifadelerini kullandı.

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