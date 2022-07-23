İlk vakaların 16 Temmuz'da ortaya çıktığı Yuva köyünde bugüne kadar içme suyundan zehirlenenleri sayısı 112'ye ulaştı. Hastalardan 60'ı taburcu edilirken, 52 hastanın tedavisi Bolu ve çevre illerde devam ediyor. - BOLU

Bolu'da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Eyüp, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da, içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.