Zehirlenme olayının yaşandığı köye kamyonlarla su getiriliyor - Son Dakika
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Zehirlenme olayının yaşandığı köye kamyonlarla su getiriliyor

20.07.2022 14:43

Zehirlenme olayının yaşandığı köye kamyonlarla su getiriliyor Bolu'da aynı köyde zehirlenen 32 kişinin tedavileri hastanede sürüyor Bolu'da içme suyundan zehirlenen 32 kişinin hastanelerde tedavisi devam ederken, şebeke suyu kesilen köyün su ihtiyacının karşılanması için kamyonlarla su taşınıyor.

Zehirlenme olayının yaşandığı köye kamyonlarla su getiriliyor

Bolu'da aynı köyde zehirlenen 32 kişinin tedavileri hastanede sürüyor

BOLU - Bolu'da içme suyundan zehirlenen 32 kişinin hastanelerde tedavisi devam ederken, şebeke suyu kesilen köyün su ihtiyacının karşılanması için kamyonlarla su taşınıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan aralarında çocuklarında olduğu 63 kişi mide bulantısı ve kanlı isal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenelerde değerlerinde enfeksiyon tespit edilen vatandaşlar tedavileri için hastaneye yatırıldı. Hastaneye başvuranların bir bölümü Ankara ve diğer illere sevk edilirken, 8 çocuğun tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Tedavileri tamamlanan 31 vatandaş taburcu edilirken, 32 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gidenlerin sayısında yaşanan artışın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü olayın yaşandığı köyde çalışma başlattı. Ekipler, köyün içme suyu olarak kullandığı depodan numune aldıktan sonra temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından su depolarından köye giden hatlar tamamen kesildi.

Köylülere su dağıtılıyor

Köyün sularının kesilmesiyle birlikte içme suyu ihtiyacının karşılanması için dün gece saatlerinde kamyonlarla su getirilerek dağıtımı yapıldı. Köy camisinin avlusuna bırakılan suların dağıtımıyla ilgili konuşan Zeki Yeşiller, "Suları kestik. Su getirdik. Bunları mahallede 6'şarlı halde gece dağıttık. İnşallah kimse susuz kalmayacak. Önemli olan bu süreci temiz bir şekilde idare etmek. Çocuklarımız rahatsız. Onlara da üzülüyoruz" dedi.

Anket çalışması da yapıldığını kaydeden Yeşiller, "Sağlıkçılarımız geldi. Ev ev gezerek anket çalışması yapıyorlar. Devletin bütün kurumları burada. Depolar yıkandı. Klorlama yapıldı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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