Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı

24.07.2022 14:25
Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı

Bolu'da kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Eyüp Ertem son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Eyüp Ertem son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı'nda ziyarete giden Eyüp Ertem (49), ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak tedavi altına alındı. Bolu'da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Bolu'ya getirilen Eyüp Ertem'in cenazesi, Hacı Nakkaş Camii'nde kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi. Ertem'in cenazesine Bolu Valisi Erkan Kılıç, Jandarma Alay Komutanı Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Ertem'in çocukları Erdoğan, Enes, Eren ve eşi Saadet Ertem ile sevenleri katıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Eyüp, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:06 İbrahim Tatlıses'den oğlu Ahmet Tatlıses'e gönderme: Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
14:01 Cem Yılmaz lüks aracıyla Bodrum'da kazaya karıştı
13:50 Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi
13:35 Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın
13:24 İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı
13:18 Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı
13:06 Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?
12:55 Otomobiliyle baraj gölüne uçan astsubayın cansız bedeni 7 metre derinde bulundu
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 14:25:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement