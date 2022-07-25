Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı

25.07.2022 01:15
Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı

Bolu'da kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Eyüp Ertem son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Eyüp Ertem son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı'nda ziyarete giden Eyüp Ertem (49), ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak tedavi altına alındı. Bolu'da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Bolu'ya getirilen Eyüp Ertem'in cenazesi, Hacı Nakkaş Camii'nde kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi. Ertem'in cenazesine Bolu Valisi Erkan Kılıç, Jandarma Alay Komutanı Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Ertem'in çocukları Erdoğan, Enes, Eren ve eşi Saadet Ertem ile sevenleri katıldı. - BOLU

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Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Eyüp, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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