Son Dakika Haberleri: Bolu'da, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası

Bolu'da, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası

3 saat önce

BOLU'da, gönüllülerin sosyal medyadan başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi çocukların bayramda giyebilmesi için bağışlanan kıyafetler, dükkanda toplanmaya başlandı.

Bolu'da, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası, System.String[]
BOLU'da, gönüllülerin sosyal medyadan başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi çocukların bayramda giyebilmesi için bağışlanan kıyafetler, dükkanda toplanmaya başlandı. Çocuklar için toplanan kıyafetler, 31 Mayıs'tan itibaren ücretsiz dağıtılacak.
Bolu'da, sosyal medya üzerinden, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kent sakinlerinin satın aldıkları ya da kullandıkları kıyafetleri getirip, bırakması için Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde dükkan tutuldu. Dükkan sahibi de kira almayarak, kampanyaya destek oldu. Toplanan kıyafetler, gönüllüler tarafından dükkana dizildi. 31 Mayıs'a kadar toplanacak kıyafetler, dükkanın önünde, 0- 13 yaş grubundaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz dağıtılacak.
Kampanyaya öncülük eden Mahmut Alan, amaçlarının, bayramda çocukların temiz ve yeni kıyafetlerle mutlu olmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Alan, "Bolu halkının askıya bıraktığı kıyafetleri kapalı alanda muhafaza ederek, 31 Mayıs ve 3 Haziran arasında burada dağıtacağız. Geçen sene de 100 bin liraya yakın elbise ve ayakkabı dağıttık" dedi.


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:12 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hilal Altınbilek'in Annesini Gören Takipçileri Şaşkınlıklarını Gizleyemedi! Olcay Şahan'dan Trabzonspor'a veda Olcay Şahan, Trabzonspor'a Veda Etti Şahan Gökbakar'dan Yeni Gönderme: Utanma Duygusu Niye Yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:34:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]