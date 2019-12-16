Bolu'da, ihtiyaç sahipleri için halk pazarında yardım tezgahı kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, ihtiyaç sahipleri için halk pazarında yardım tezgahı kuruldu - Son Dakika

Bolu'da, ihtiyaç sahipleri için halk pazarında yardım tezgahı kuruldu

7 saat önce

Bolu'da her hafta Pazartesi günleri kurulan halk pazarında tezgahlardan ürünleri toplayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ücretsiz sebze-meyve tezgahı kuruldu.

Bolu'da, ihtiyaç sahipleri için halk pazarında yardım tezgahı kuruldu, System.String[]

Bolu'da her hafta Pazartesi günleri kurulan halk pazarında tezgahlardan ürünleri toplayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ücretsiz sebze-meyve tezgahı kuruldu.


Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası, her hafta Pazartesi günü İhsaniye mahallesinde kurulan halk pazarında akşam saatlerinde yerlerden sebze ve meyve toplayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için, yardım tezgahı kurdu. Pazar yerinin girişinde bulunan bir bölüme kurulan yardım tezgahına ilk destek ise, yine pazarcı esnafından geldi. Bolu Manav ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, pazar esnafıyla görüşerek projeyi anlattı. Pazarcılar da projeden memnuniyet duyarak çok sayıda erzak bağışladılar. Ön kısmına, "İhtiyaç sahipleri için sebze ve meyve bırakabilirsiniz" ve "İhtiyaç sahipleri hiç çekinmeden sebze ve meyve ihtiyaçlarınızı ücretsiz alabilirsiniz" yazılan tezgaha getirilen sebze ve meyveler yardım standına yerleştirilerek tek tek poşetlendi.


Her Pazartesi günü kurulacak


Sandığa normal vatandaşların da yardımda bulunabileceğini ifade eden Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, "Biz Manav ve Pazarcılar Esnaf Odası olarak burada bizim amacımız kimseyi rencide etmeden, ihtiyaç sahiplerine, durumu muhtaç olan kişilere meyve ve sebze yardımında bulunmak. Sandığa pazarcılar koyuyor, normal vatandaş da alıp bırakabiliyor. Bizim burada en son olan müşterilerimiz var. Herkes saat 21.00-22.00'de evinde bir elinde kumanda televizyon izlerken, bir elinde mandalina, portakal yerken, o an asıl bizim müşterilerimiz çıkıyor. Çöpçülerden önce çıkan müşterilerimiz, yani ihtiyaç sahibi olan asıl kişiler çıkıyor. Biz onlara vermek için bu sandığı kurduk. Her Pazartesi bunun devamını yapacağız" dedi. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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