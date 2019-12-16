Bolu'da ihtiyaç sahipleri için meyve ve sebze tezgahı kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da ihtiyaç sahipleri için meyve ve sebze tezgahı kuruldu - Son Dakika

Bolu'da ihtiyaç sahipleri için meyve ve sebze tezgahı kuruldu

6 saat önce

Bolu'da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacının karşılanması için pazar yerine meyve ve sebze tezgahı kuruldu.

Bolu'da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacının karşılanması için pazar yerine meyve ve sebze tezgahı kuruldu.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası tarafından Karamanlı Mahallesi'nde pazartesi günleri kurulan pazarda ihtiyaç sahiplerinin meyve ve sebze ihtiyaçlarının karşılanması için tezgah kuruldu. Tezgah için oda başkanı Mustafa Altındal ve yönetim kurulu üyeleri tarafından pazar esnafından meyve ve sebzeler alındı. Tezgaha getirilen meyve ve sebzeler poşetlere doldurularak tezgahın üzerine bırakıldı.

Vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere getirilen meyve ve sebzeler de tezgah üzerine bırakılarak ihtiyaç sahiplerine verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi veren Altındal, amaçlarının kimseyi rencide etmeden, ihtiyaç sahiplerine meyve ve sebze konusunda yardımda bulunmak olduğunu söyledi.

Pazar esnafının uygulamaya gönüllü olarak katıldığını ifade eden Altındal, "Oluşturduğumuz tezgaha pazar esnafı da bir vatandaş da aldığı meyve ve sebzeleri bırakabiliyor. İhtiyaç sahibi de buradan ihtiyacı olanları alıyor. Katkıda bulunanlardan Allah razı olsun, Allah kabul etsin." diye konuştu.

Altındal, ihtiyaç sahipleri için kurulan meyve ve sebze tezgahının her pazartesi günü kurulacağını kaydetti.

Bolu'da ihtiyaç sahipleri için meyve ve sebze tezgahı kuruldu

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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