Bolu'da ihtiyaç sahipleri için yardımlaşma çarşısı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da ihtiyaç sahipleri için yardımlaşma çarşısı açıldı - Son Dakika

Bolu'da ihtiyaç sahipleri için yardımlaşma çarşısı açıldı

6 saat önce

Bolu'da, fakir ve muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yardımsever esnaf ve iş insanlarının desteğiyle kurulan "Bolu Valiliği Yardımlaşma Çarşısı" törenle açıldı.

Bolu'da ihtiyaç sahipleri için yardımlaşma çarşısı açıldı, System.String[]

Bolu'da, fakir ve muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yardımsever esnaf ve iş insanlarının desteğiyle kurulan "Bolu Valiliği Yardımlaşma Çarşısı" törenle açıldı.


Bolu'da, fakir ve muhtaç sahibi insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Bolu Valiliği öncülüğünde yardımsever esnaf ve iş insanlarının da desteğiyle "Bolu Valiliği Yardımlaşma Çarşısı" kuruldu. Aktaş mahallesi Taşhancılar caddesi üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasının giriş katında kurulan yardımlaşma çağrısı açılış töreni düzenledi.


Açılış törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.


"Verdiğimizle daima yaşarız"


Törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "İnsanlar farklı farklı yaratılmıştır. Herkesin toplumda ayrı bir yeri, derecesi ve kademesi vardır. Bunlara bakıldığı zaman hikmetli düşünmediği zaman "ya bu eşitsizlik mi?" diye akla gelebilir. Oysa bu eşitsizlikle mükemmel bir dengeyi, mükemmel bir eşitliği getiriyor. Çünkü insanlar derece derece, kademe kademe yaratılmışlar ki birbirlerine yardımcı olabilsinler. Bizim toplumumuzun içerisinde de başka milletlerin toplumlarında da elbetteki ekonomik durumu çok iyi olanlar var ise de ekonomik durumu çok kötü olanlar da var. Dolayısıyla biz yardımlaşmaya muhtaç olan, yardımlaşmaya ihtiyacı olan insanlarız. Biliyoruz ki, aldığımızla bir süre yaşarız. Ama verdiğimizle daima yaşarız ve gönüllerde taht kurarız" dedi.


Vali Ahmet Ümit'in konuşmasının ardından kesilen kurdeleyle, içerisinde gıda ve tekstil ürünlerinin bulunduğu Bolu Valiliği Yardımlaşma Çarşısı açıldı. - BOLU

Tanju Özcan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
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