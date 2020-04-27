Bolu'da ihtiyaç sahiplerine 4 bin 200 paket kuru gıda yardımı yapıldı - Son Dakika

Bolu'da ihtiyaç sahiplerine 4 bin 200 kuru gıda dağıtımı gerçekleştirildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ümit, ramazan ayında bulunulduğuna işaret ederek, "Toplumumuzda ramazan ayının bir ikram, bir bağış, bir huzur ayı, fakir fukaranın gözetildiği bir ay olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu gelenek ve göreneklerimizden vazgeçmemeliyiz ama sosyal izolasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Sokakta, pazarda en ince noktaya kadar bunu uygulamamız lazım." diye konuştu.

Ramazan ayı münasebetiyle çok güzel çalışmaların olduğunu aktaran Ümit, "Bu sene ramazan faaliyetlerimiz pandemiyle mücadele eksenine göre şekillenmek zorundaydı ve nitekim de böyle oldu. Esas olan gıda paketi yardımı şeklinde yardımlaşmak ancak yemek yapma imkanı olmayan vatandaşlarımız için de yemek çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümit, kentte yardımların devam ettiğini anlatarak, "İhtiyaç sahiplerimize kuru gıda yardımı olarak 6 bin 400 paket hazırlandı ve bunların 4 bin 200'ü dağıtıldı. Geri kalanı da dağıtılmaya devam edecek." dedi.

Bu sürecin birlik ve beraberlikle atlatılacağını vurgulayan Ümit, şunları kaydetti:

"Devletimizin ramazan ayı münasebetiyle ve pandemiyle mücadele konusunda yapmış olduğu birtakım faaliyetler var. Bolu'da 6 bin 509 ailemize, 1000'er lira dağıtımı yapıldı ve bundan sonra da imkanlar ölçüsünde bunlar devam edecektir. STK'larımızın da bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Gıda paketlerinin bir bölümünü STK'larımız temin ediyor."