Bolu'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücüler ile M.D, F.K, B.K. ve S.K, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.

Aynı yolda ilerleyen İ.K. idaresindeki 14 ASS 773 plakalı araç da yoldaki köpeğe çarpmamak için önünde sağa manevra yapan G.Ö. yönetimindeki 70 BH 414 plakalı araca arkadan çarptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bolu istikametinde Gölköy Barajı yakınlarında sürücüsü tespit edilemeyen bir araç, önüne çıkan köpeğe çarparak yoluna devam etti.

Bolu 'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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