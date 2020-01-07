Bolu'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Bolu'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bolu'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Yeniçağ kesiminde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Murat Arslandoğan(55) idaresindeki 06 DM 4079 plakalı kamyon, önünde ilerlemekte olan Mehmet Fırat (56) idaresindeki 63 KN 730 plakalı kamyonla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi sürücü Murat Arslandoğan'ın hayatını kaybettiği tespit etti. Arslandoğan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mehmet F., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


TEM Otoyolu, Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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