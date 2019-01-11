Son Dakika Haberleri: Bolu'da İki Katlı Ahşap Binada Yangın

Bolu'da İki Katlı Ahşap Binada Yangın

1 saat önce

Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Çukurçeşme Sokağı'nda Ferda Kıbrıslıoğlu'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede devriye gezen polis ekipleri yangını fark ederek olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilmesini isterken bu arada da araçlarının sirenlerini çalıp evde yaşayan vatandaşları uyandırmaya çalıştı.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmasına başladı. Bu esnada bölgeye sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, binanın çökme tehlikesine karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, bina kullanılamaz hale geldi.

Yanan evden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Ferda, Nurten, Sevim ve Can Cem Kıbrıslıoğlu sağlık ekiplerince ayakta muayene edildi.

Polis ekiplerine yangının nasıl çıktığını anlatan hane sakinleri, yangının çıktığı esnada uyumaya hazırlandıklarını ifade ederek yangının çamaşır kurutma makinesinden çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Polis, Bolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı! Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 03:52:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da İki Katlı Ahşap Binada Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]