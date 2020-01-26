Bolu'da iki katlı ahşap ev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da iki katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

Bolu'da iki katlı ahşap ev yandı

30 dakika önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da iki katlı ahşap ev yandı, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaishak köyünde İbrahim ve Ayşenur Seçkin'e ait iki katlı ahşap evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz
Kızılay, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesine kavuşturmak için harekete geçti Bağdat'taki ABD elçiliğine saldırı! 5 adet katyuşa füzesi atıldı Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:00:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da iki katlı ahşap ev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]