Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor - Son Dakika

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde erik ağaçları çiçek açtı.

Kentin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının ardından doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kent merkezinde ise erik ağaçları çiçek açtı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda kış mevsiminin, kent merkezinde ise ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

İstanbul'dan tatil için arkadaşlarıyla Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Berfin Mingan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'da farklı mevsimleri aynı anda yaşadıklarını ifade etti.

Kırklareli'nden gelen Esra Nural da Gölcük Tabiat Parkı'nın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, herkesin burayı görmesi gerektiğini kaydetti.