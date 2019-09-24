Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Sanayi kavşağında Sadullah Ç. idaresindeki 14 GJ 917 plakalı otomobil ile Yeter Ö. yönetimindeki 14 KL 203 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Yeter Ö'nün eşi ile kızı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.