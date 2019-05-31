Son Dakika Haberleri: Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

51 dakika önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Yusuf T. idaresindeki 54 D 5687 plakalı otomobille aynı yönde giden Özcan A. yönetimindeki 45 YA 5847 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Hafize E, Elif M, Nuray M. ve Hasret M. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:48 Kaynak: AA
Ankara, Bolu, Güncel
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