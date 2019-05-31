Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bolu
'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara
istikametine seyreden Yusuf T. idaresindeki 54 D 5687 plakalı otomobille aynı yönde giden Özcan A. yönetimindeki 45 YA 5847 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Hafize E, Elif M, Nuray M. ve Hasret M. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.