Son Dakika Haberleri: Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu- Nallıhan kara yolunda Şenol G. idaresindeki 34 FL 8848 plakalı otomobil, Göynük yol ayrımında Hasan T. yönetimindeki 14 KH 665 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Salih K, Fedai G, Dilek ve Ahmet T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nallıhan ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Nallıhan, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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