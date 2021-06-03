İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunda ilerleyen Cengiz A. idaresindeki 06 BUC 203 plakalı otomobil, üniversite kavşağında Yahya Çetin K'nin kullandığı 14 GL 345 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Yahya Çetin K'yi kurtardı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA
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