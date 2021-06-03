İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu 'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor

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