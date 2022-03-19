Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

19.03.2022 10:35
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gerede'den Yeniçağa istikametine seyreden E.Ç. idaresindeki 81 ABT 276 plakalı otomobil, Yeniçağa Mengen kavşağında Yeniçağa'dan Mengen yönüne seyreden H.İ.A. yönetimindeki 34 YJ 3214 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan E.Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı! Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı! Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis (2) Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis (2)

Yeniçağa, Mengen, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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