Son Dakika Haberleri: Bolu'da iki yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi
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Bolu'da iki yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Bolu'da iki yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bolu'da iki yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Bolu'da iki yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde yol kontrolü yapıldı.

Kontrollerde durdurulan iki yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bin 784 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Olayla ilgili 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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