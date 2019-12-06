Son Dakika › Güncel › Bolu'da iki yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Bolu'da iki yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Bolu'da iki yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:18 Kaynak: AA
Bolu'da iki yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde yol kontrolü yapıldı.
Kontrollerde durdurulan iki yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bin 784 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Olayla ilgili 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 şerit trafiğe kapatıldı Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar