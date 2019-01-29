Bolu'da "İl Koordinasyon Kurulu" Toplantısı

Bolu'da, 2019 yılının ilk "İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.

Bolu'da, 2019 yılının ilk "İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.



Bolu İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2018 yılının 4. dönem yatırımları ele alındı.



Toplantının açılışında konuşan Vali Ümit, yatırımcı kuruluşlarca 2018 sonu itibarıyla yürütülen projelere toplam 483 milyon 303 bin lira harcama yapıldığını belirterek projelerde yüzde 87'lik parasal gerçekleşme olduğunu ifade etti.



İl genelinde yürütülen 626 projeden 417'sinin tamamlandığını belirten Ümit, projelerden 136'sının yapımına devam edildiğini diğerlerinin ise proje hazırlama, maliyet hesaplama ve ihale sürecinde olduğunu kaydetti.



Toplantıya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ile daire müdürleri katıldı.

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