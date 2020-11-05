Bolu'da "İl Pandemi Kurulu" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bolu İl Pandemi Kurulu toplantısı, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapılan toplantıya, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, pandemi kurulu üyeleri ile Bolu'da faaliyet gösteren fabrikaların temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada, koronavirüsle mücadelenin birlik ve beraberlik içerisinde devam ettiğini belirten Ümit'in mart ayından itibaren ülke genelinde olduğu gibi Bolu'da da tüm kurumlarla birlik ve beraberlik içerisinde koronavirüsle koordineli ve etkin bir şekilde mücadele edildiğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada Vali Ümit'in şu cümlelerine yer verildi:

"Mücadelemize devam ediyoruz. Koronavirüs tamamen ortadan kalkıncaya kadar alınan tedbirlere uymaya devam edeceğiz. Denetimlerimizi yapacağız. Hiçbir tedbir ölümden daha kötü değildir. Pandemi sürecinde herkes görevini en iyi şekilde yapmaya gayret etti. Tedbirlerin alınmasında ve uygulanmasında en önemli hedeflerimizden birisi de sanayide üretim ve istihdamın durmaması. Diğeri ise geleceğimizin teminatı evlatlarımızın eğitimlerine sağlıklı bir şekilde devam etmesidir. Üretimin ve eğitimin devamlılığı alınan tedbirlerin uygulanmasındaki istikrarla yakından ilgilidir. Bunun için de vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uymayanları, uyarmaları ve ilgili kurumlara bildirmelerini rica ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağız."

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Bolu'da yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

" İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Salgını Tedbirleri' konulu ek genelgesi kapsamında alınacak tedbirler, denetimler, denetimlerin yoğunlaştırılması ve konu bazlı denetimlerin yapılması, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere özel sektör kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri, vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik gerekli anons ve duyuruların yapılması bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi, mahalle kontrollerinin arttırılması, Organize Sanayi Bölgesi'nde alınan pandemi tedbirleri, HES kodu uygulaması gibi konular görüşülerek İl Hıfzıssıhha Meclisine tavsiye edilmesine karar verildi."