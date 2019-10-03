Son Dakika Haberleri: Bolu'da ilk 'ada çayı' hasadı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da ilk 'ada çayı' hasadı yapıldı

1 saat önce

Bolu'da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından örnek olarak yetiştirilen 'ada çayı'nın ilk hasadı yapıldı.

Bolu'da ilk 'ada çayı' hasadı yapıldı, System.String[]

Bolu'da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından örnek olarak yetiştirilen 'ada çayı'nın ilk hasadı yapıldı. Havadan da görüntülenen ilk hasatla beraber, ada çayı ileriki yıllarda Bolulu çiftçilerin yeni gelir kapısı olacak.


Bolu'da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elmalık köyü mevkiinde bulunan 3 dönümlük alana Nisan ayında ada çayı dikimi yapıldı. Orman köylüsüne yeni gelir kapısı oluşturmak ve yaygınlığını artırmak için örnek olarak dikilen ada çayının ilk hasadı bugün gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçilerin gerçekleştirdiği ilk ada çayı hasadına katılan yetkililer, yetişen ilk ürün üzerinde incelemelerde bulundu.


Ada çayının ilk hasadına katılan Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferit Özer, dönüm başına bin 500 ila 2 bin kilo ürün elde edilebildiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz alan 25 dönümlük bir alan. Biz bu sahanın yaklaşık 3 dönümüne Nisan ayında ada çayı diktik. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılında 50 dönümlük alanda tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmamız var. Bugün dikmiş olduğumuz ada çayının ilk hasadını toplamış bulunuyoruz. Bu ada çayında dönüm başına bin 500 ile 2 bin kilo kadar ürün elde ediliyor. Yıl içerisinde de 3 defa hasat yapılabiliyor. Elde edilen bin 500- 2 bin kilo ada çayından da yaklaşık 3'te 1 oranında kuru çay elde ediliyor. Yaş olarak fiyatı piyasada 18-20 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.


Çalışmalarının ilçe işletme müdürlüklerinde de devam edeceğini ifade eden Özer, "Bizim amacımız bu bölgede ilk defa yapılan çalışmayla orman köylüsüne ek gelir elde ettirmek. Elde edilen bu ürünleri de ülke ekonomisine kazandırmak. Böyle bir çalışmayı Bolu'da başlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda Gerede, Mengen ve diğer işletme müdürlüklerimizde bu çalışmalar benzer şekilde devam edecektir" dedi. - BOLU

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eylül ayında kiralara en fazla yüzde 18,27 oranında zam yapılacak
Babacan'ın partisinde yer alacak mı? Hüseyin Çelik, kesin kararını açıkladı Son dakika: Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı Avcılar'da, 26 Eylül'deki depremde hasar gören öğrenci yurtları tahliye edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:58:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da ilk 'ada çayı' hasadı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]