Son Dakika Haberleri: Bolu'da ilk Tevratlardan olduğu tahmin edilen el yazması kitap yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da ilk Tevratlardan olduğu tahmin edilen el yazması kitap yakalandı - Son Dakika

Bolu'da ilk Tevratlardan olduğu tahmin edilen el yazması kitap yakalandı

6 saat önce

Bolu'da jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, Hz. İsa öncesi döneme ait ilk Tevratlardan olduğu değerlendirilen 3 adet el yazması kitap ele geçirildi.

Bolu'da ilk Tevratlardan olduğu tahmin edilen el yazması kitap yakalandı, System.String[]

Bolu'da jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, Hz. İsa öncesi döneme ait ilk Tevratlardan olduğu değerlendirilen 3 adet el yazması kitap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı. İlçe merkezinde durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramalarda 3 adet eski eser niteliğinde kitap ele geçirildi. Yakalanan kitaplarda yapılan incelemede, kitapların sığır ya da koyun derisinden parşömenler üzerine el işçiliği ile eski İbranice harfleri ile yazıldığı, resimli bölümlerin tamamen Yahudilik inancına uygun simgelerden oluştuğu, kitaplardaki 5 kollu yıldız, 7 kollu şamdan ve kral tacı giymiş aslan şeklinde Yahudilik figürlerinin kullanıldığı, kitap kapaklarının altın renkli varaklarla süslendiği, renklendirmede kök boya kullanıldığı ve muhtemelen ilk Tevratlardan olduğu değerlendirildi.


El yazması kitaplarla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Jandarma, Gerede, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi
69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık yapıldı, zanlılar serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 00:38:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da ilk Tevratlardan olduğu tahmin edilen el yazması kitap yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]