Bolu'da, infaz düzenlemesinden yararlanan 623 hükümlü cezaevinden çıktı - Son Dakika

Bolu'da,infaz düzenlemesinden faydalanan 623 hükümlü, geniş güvenlik önlemi altında otobüslerle evlerine gönderildi.



İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Bolu ve Göynük'te bulunan cezaevlerinden tahliyeler başladı. Sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alarak çevresini barikatlarla kapattığı cezaevlerinde bulunan hükümlüler sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gelen otobüslere bindirildiler. Korona virüs salgını nedeniyle otobüslerin yarı kapasitesi dolacak şekilde bindirilen hükümlüler polis ekiplerinin eşliğinden evlerine gönderildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 501 hükümlünün 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayıldığı, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 66 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderildiği belirtildi.



14 mahkum tahliye oldu



Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 36 hükümlünün geri kalan cezalarını çekmek üzere açığa ayrılarak Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 11 hükümlü şartlı tahliye edilmiş, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 2 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderilmiş, Göynük K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 10 hükümlü 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılmış, 4 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderilmiş, 1 hükümlü geri kalan cezasını çekmek üzere açığa ayrılarak, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirilmiş, 3 hükümlü şartla tahliye edilmiştir. Toplam 623 hükümlü infaz düzenlemesinden faydalanmıştır" denildi. - BOLU