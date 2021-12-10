İnşaat alanının yanındaki AVM'nin dışındaki kafe çöktü - Son Dakika

Bolu'da yapımı devam eden rezidans inşaatının yanında bulunan alışveriş merkezinin (AVM) dışındaki bir kafe çöktü.

İddiaya göre, yaklaşık 3 ay önce Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin hemen yanında rezidans inşaatı başladı. İnşaat alanının AVM tarafına bakan kısmına istinat duvarı yapılmadan devam eden çalışmalar nedeniyle 2 ay önce AVM'nin dışında bulunan bir kafenin tabanında çatlaklar oluştu. Çökme tehlikesine karşı yaklaşık 2 aydır müşteri kabul etmeyen ve kapalı olan kafenin önce tabanı, ardından camı ve çatısı akşam saatlerinde çöktü. Kafenin zeminin altının boş olduğu görüldü.

AVM yönetimi ile kafenin işletmecilerinin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ve polis ekibi sevk edilirken çökmenin ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine gelen ekipler tarafında yapılan çalışma sonrasında AVM'nin ana girişinde bulunan kafenin kenarında reklam tabelaları yerleştirilerek müşterilerin çökme yaşanan bölüme geçmesi engellenmeye çalışıldı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada 3 ay önce başlayan inşaat çalışması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlatan kafenin işletme müdürü Ferhat Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Biz 2 aydır kapalıyız. Yaklaşık 30 çalışanımız vardı. Mecburen bu arkadaşlarımızı işten çıkartmak zorunda kaldık. İnşaatın önlem almaması ve kafenin içinde çatlaklar olması nedeniyle işletmeyi kapatmıştık. Biz burada önlem almamış olsaydık içeride insanlar da olabilirdi. Yoğun bir işletmeyiz. Çatlamalar 1 ay önce başlamıştı ve her geçen gün büyüyordu. Biz mahkemeye başvuru yaptık. İnşaatı durdurma kararı aldık. Ama herhangi bir önlem alınmadı. Çökme tehlikesi yaşandığı zamanda bile inşaat alanında çalışmalar devam ediyordu. Kafenin altına çelik direklerle destek yapmaya çalıştılar. Hatta bugün de direk diktiler ama ona rağmen çöktü. Bugün orada direk bağlama işlemleri de yapılıyordu bir can da gidebilirdi."

Aldıkları önlem sayesinde bir facianın önüne geçtiklerini de dile getiren Aydoğdu, "Çökme anında burası açık olsa bir facia yaşanırdı. Hem bizden hem de inşaat yönünden can kaybı olabilirdi." şeklinde konuştu.

Kafenin çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.