Bolu'da farklı inşaatlardan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
Sümer ve Çıkınlar mahallelerinde 3 inşaattan demirlerin çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika