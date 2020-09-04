Bolu'da inşaattan kablo çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Bolu'da bir inşaattan kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Borozanlar Mahallesi'nde bir inşaattan kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda yaklaşık değeri 10 bin lira olan inşaat kablolarını çalan A.T. M.E.K. ile çocuk yaşta olan M.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.