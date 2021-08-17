Bolu'da "İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi" toplantısı başladı - Son Dakika

Bolu'da, "İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi" toplantısı başladı.

İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ülke Ofisi iş birliğinde düzenlenen "İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi" açılış programı, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in katılımıyla Karacasu beldesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi.

İnsan hakları temelinde kadın ve çocuk hakları konusunda Mülki İdare Amirlerine yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin yapılması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleşen eğitiminin açılışında konuşan Vali Ümit, güçlü toplumun güçlü ailelerden oluştuğuna işaret ederek, "Güçlü aile de temelde insanların, aile fertlerinin birbirlerine olan hürmetleriyle sevgileriyle bağlılıklarıyla saygılarıyla olur. Bütün taarruzlara rağmen tarihin her döneminde dimdik ayaktaysak bunun temelinde özellikle annelerimizin, bacılarımızın, kardeşlerimizin, ninelerimizin büyük metanetleri, fedakarlıkları ve ailelerine sahip çıkmaları vardır." dedi.

Ümit, ailenin temelinin anne, eş ve kadın olduğuna dikkati çekerek, "Son zamanlarda dünya genelinde küresel anlamda gelişen birtakım kültürel anlayışlar neticesinde maalesef bugün kadın hakları ve çocuk hakları sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en önemli sorunlarının en başında gelmektedir. Kadınların ve çocukların yaşama haklarına karşı çok büyük bir taarruz olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde ve maalesef zaman zaman ülkemizde eğer kadınlarımıza veya çocuklarımıza karşı bir hadise oluyorsa bu zayıfa karşı olan bir müdahaledir. O zaman bir yerde problem var demektir ve o problemi iyi tespit etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Türk milletinin hem inanç hem de kültür bakımından kadına çok önem verdiğini aktaran Ümit, şunları söyledi:

"Bizler bir karıncanın bile incitilmemesini isteyen bir kültürün, bir geleneğin, bir inancın sahipleriyiz. Kadınlarımız ve kızlarımız her zaman başımızın tacıdır. Biz bu kadar bu işi önemserken, kavramışken ve özümsemişken, maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman kadınlarımıza, kızlarımıza ve çocuklarımıza karşı birtakım hoş olmayan muameleleri görüyoruz. Hoş olmayan muamelelerin varlığından üzüntü duyan bizler, elbette ki bu olaylara duyarsız kalmamız mümkün değildir."

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcı Nurtaç Arslan, Daire Başkan Vekili Dr. Olcay Erkıral, UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami de yaptıkları konuşmalarda İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi hakkında bilgiler verdiler.