Bolu'da villa bahçesindeki 2 tarihi sütun, müzeye götürülecek - Son Dakika
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Bolu'da villa bahçesindeki 2 tarihi sütun, müzeye götürülecek

04.08.2022 11:12

BOLU'da, iş insanına ait villanın bahçesinde bulunan 2 tarihi sütun, Bolu Müze Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

BOLU'da, iş insanına ait villanın bahçesinde bulunan 2 tarihi sütun, Bolu Müze Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Sütunların, kurul kararının ardından müzeye götürüleceği öğrenildi.

Bolu merkeze bağlı Gövem köyünde, yaklaşık 30 yıl önce yapılan yol çalışması sırasında 2 tarihi sütun ortaya çıktı. Sütunlar, yol kenarında bırakıldı. İddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce sütunları gören Altınkılıç ailesinden olan iş insanının yakını, muhtar Uğur Özcan'a, sütunları alıp alamayacağını sordu. Muhtarın herhangi bir sorun olmadığını ve alabileceğini söylemesi üzerine tarihi sütunlar, villanın bahçesine götürüldü.

VİLLADAN KÖY MEYDANINA GETİRİLDİDurumu fark eden köydeki eski muhtarlar ve bazı kişiler, tarihi sütunların villa bahçesinde olduğu yönünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Bahçedeki tarihi sütunlar, ekipler tarafından iş makineleriyle alınarak köy meydanına getirildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından sütunlar, toplanacak kurulun kararı sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü'ne götürülecek.

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Kaynak: DHA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da villa bahçesindeki 2 tarihi sütun, müzeye götürülecek - Son Dakika

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