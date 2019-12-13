Bolu'da iş yerinden laptop çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da iş yerinden laptop çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da iş yerinden laptop çalan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da bilgisayar satışı yapılan bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da iş yerinden laptop çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bolu'da bilgisayar satışı yapılan bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'deki iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde şüpheliyi Aşağısoku Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri esnasında hırsızlık başta olmak üzere 15 farklı suç kaydı bulunduğu belirlenen Y.Y. (23) Bolu Adliyesine çıkartıldı.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamera kayıtlarında

İş yerinden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, akşam saatlerinde iş yerine gelen şüpheli, dükkanda kimseyi göremeyince ofis masasına yöneliyor.

Önce etrafı inceleyen Y.Y, sakin hareketlerle ofis masasının üzerinde şarjda bulunan dizüstü bilgisayarı kolunun altına alarak yine aynı sakin adımlarla iş yerinden çıkıyor.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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