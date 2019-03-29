Son Dakika Haberleri: Bolu'da İş Yerine Silahlı Saldırı

Bolu'da İş Yerine Silahlı Saldırı

1 saat önce

Bolu'da bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bolu'da İş Yerine Silahlı Saldırı, System.String[]
Bolu'da bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi'nde bulunan bir marketin panik butonuna basıldığı ve ateş ederek olay yerinde kaçan şahıslar olduğu ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

Yapılan incelemede, Emin Ö'nün işlettiği marketin camı ve iş yeri tabelasında kurşun delikleri olduğu gözlenirken, yaralananın olmadığı belirlendi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Emin Ö, iş yerinde oturduğu esnada bir kişinin 2 defa ateş ettiğini daha sonra da elindeki pompalı tüfekle marketin içine girerek kendisini tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Marketin camına isabet eden kurşunlar nedeniyle panik yaşadığını kaydeden Emin Ö'nün panik butonuna bu nedenle bastığı belirtildi.

Aynı iş yerinden daha önce gasp yapan E.C'nin markete ateş ederek olay yerinden kaçtığını belirleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:03 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın Firma Sahibi, Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı Son dakika! Ankara'da Facia! 3 Katlı Metruk Binada Çıkan Yangında 5 Kişi Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 10:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da İş Yerine Silahlı Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]