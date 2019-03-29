Bolu'da İş Yerine Silahlı Saldırı

Bolu
'da bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi'nde bulunan bir marketin panik butonuna basıldığı ve ateş ederek olay yerinde kaçan şahıslar olduğu ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri olay yerine geldi.
Yapılan incelemede, Emin Ö'nün işlettiği marketin camı ve iş yeri tabelasında kurşun delikleri olduğu gözlenirken, yaralananın olmadığı belirlendi.
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Emin Ö, iş yerinde oturduğu esnada bir kişinin 2 defa ateş ettiğini daha sonra da elindeki pompalı tüfekle marketin içine girerek kendisini tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.
Marketin camına isabet eden kurşunlar nedeniyle panik yaşadığını kaydeden Emin Ö'nün panik butonuna bu nedenle bastığı belirtildi.
Aynı iş yerinden daha önce gasp yapan E.C'nin markete ateş ederek olay yerinden kaçtığını belirleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.