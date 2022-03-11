Bolu'da iş yerlerinde haksız fiyat artışı ve stok denetimi yapılıyor - Son Dakika

Bolu'da iş yerlerinde haksız fiyat artışı ve stok denetimi gerçekleştiriliyor.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, stokçuluk, fiyat spekülasyonları gibi serbest piyasa koşullarına aykırı hareket eden işletmelerin daha etkin denetlenmesi için toplantı yapıldığını kaydetti.

Toplantıda, önceden oluşturulan piyasa takip-kontrol ekiplerinin denetimlerini artırmasının talimatının verildiğini aktaran Ümit, "Ekiplerimiz tarafından 14 Şubat-9 Mart tarihlerinde haksız fiyat artışı, stokçuluk ve depo kontrolü gibi konuları tespit etmek amacıyla ilimizde 336 iş yerinde denetleme yapıldı. Denetimlere aralıksız devam edilmektedir. Bolulu hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Denetimler yapılıyor. İl genelinde ulusal ve yerel marketlerin şubeleri başta olmak üzere stokçuluk ihtimaline karşı tüm işletme ve depolarda denetimlerimiz artarak devam ediyor. Halihazırda ilimizde yaşanan bir sorun yok." ifadelerine yer verdi.