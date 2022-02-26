Bolu'da işçi servisleri denetlendi - Son Dakika
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Bolu'da işçi servisleri denetlendi

26.02.2022 17:09
Bolu'da işçi servisleri denetlendi

Bolu'da işçi servislerine yönelik demetimde 11 araç sürücüsüne 22 bin 752 lira para cezası kesildi.

Bolu'da işçi servislerine yönelik demetimde 11 araç sürücüsüne 22 bin 752 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde işçi servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, D-100 kara yolu ile Karadere Caddesi üzerinde işçi servisleri durdurularak evrakları kontrol edildi.

Uygulamada kontrol edilen 70 araçtan 11'ine farklı maddelerden 22 bin 752 lira para cezası kesildi.

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Para Cezası, Tragger, Bolu, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da işçi servisleri denetlendi - Son Dakika


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