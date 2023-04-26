Bolu'da yaşayan Salih Yıldırım, adı ve soyadı yüzünden başına gelenler 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' filmini akıllara getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da yaşayan Salih Yıldırım, adı ve soyadı yüzünden başına gelenler 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' filmini akıllara getirdi

26.04.2023 13:15

Bolu'da ikamet eden Salih Yıldırım, adı ve soyadının yaygın olarak kullanılması sebebiyle başına gelmeyenlerin kalmadığını belirtti. Hiç gitmediği illerde ki bazı adli olaylara tanık olduğunu, askerlik şubesinde ''Sen ölüsün, Şırnak'ta çığ altında kalmışsın" dendiğini belirterek "Yıllardır başıma gelmeyen kalmadı. Adliyeye gelmekten sıkıldım" dedi.

Bolu'da evli ve 2 çocuk babası Salih Yıldırım, isim ve soyadının Türkiye'de çok yaygın olması nedeniyle birçok sorun yaşadı. Yıldırım, kayıtlarda 'ölü' gözüktüğünden askerlik görevini yapamadı, bekarken bir boşanma davasında çocukların velayetinin kendisine verildiğini öğrendi ve hiç gitmediği İstanbul'da hırsızlık, Antalya'da da taciz olaylarında 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı.

SÜREKLİ DİLEKÇE YAZIYOR

Söz konusu durumlarla ilgisiz olduğunu sık sık dilekçeyle bildiren Yıldırım, Bolu Adliyesi'nde de Antalya'ya hiç gitmediğini, olaydan haberi olmadığını yazıp, telefonunun baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi yönünde savcılığa dilekçe verdi.

ASKERLİK ŞUBESİNDE "SEN ÖLÜSÜN" DEDİLER

Yaşadıklarını anlatan Salih Yıldırım, "2000'de askerlik vazifemi yapmam gerekirken, tüm devrelerim askerlik şubelerinden çağırılırken, ben çağırılmadım. Bu durum üzerine o dönem ikamet ettiğim Düzce'de askerlik şubesine gittim. Oradan beni Malatya askerlik şubesine, daha sonra da Malatya'nın bir ilçesinde bulunan askerlik şubesine yönlendirdiler. Oraya gittiğim zaman ise komutan bana, 'Salih sen ölüsün, Şırnak'ta çığ altında kalmışsın' dedi. Sonrasında ise Genelkurmay'a yaşadığıma dair dilekçe verdim ve 2004 yılında askerlik görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

Adı ve soyadı yüzünden başı dertte olan vatandaş isyan etti: Yıllardır başıma gelmeyen kalmadı

"BEKARKEN, ÇOCUKLARIN VELAYETİ KALDI"

Salih Yıldırım, bir boşanma davası sonrası çocukların velayetinin kendisine kaldığı belirterek, "Bu isim yüzünden çok çektim. 2012 yılında bir avukat aradı. Bekardım, hiç evlenmemiştim daha. Adıma açılmış boşanma davası çıktı. Avukat, 'Çocukların velayeti size kaldı' dedi. Dedim ki, 'Ben evlenmedim ki çocukların velayeti bana kalsın'. Gittim, adliyeye ifade verdim. İsim benzerliğinden dolayı olduğunu belirttim, yanlışlık düzeltildi" dedi.

Adı ve soyadı yüzünden başı dertte olan vatandaş isyan etti: Yıllardır başıma gelmeyen kalmadı

"HİÇ GİTMEDİĞİ İSTANBUL'DA TANIK OLARAK GÖSTERİLMİŞİM"

İstanbul'da, hırsızlık olayına tanık olarak savcılığa çağrıldığını belirten Salih Yıldırım, başına gelenleri şöyle anlattı: "Daha önce hiç gitmediğim, yerini bilmediğim İstanbul'un bir semtinde arabaların stepnelerini çalmışlar. Bu olayda da benim ismimi 'tanık' olarak vermişler. Bu durumda da savcılığa gidip dilekçe vermek zorunda kalmıştım. Son olarak da 2022 yılında Antalya'da bir eğlence mekanında, bir beyefendinin yanındaki hanımefendiyi taciz etmişler. Duruma da beni şahit olarak yazmışlar. Antalya'ya hiç gitmedim. Ben eğlence merkezlerine gitmem. Çünkü alkol alan birisi değilim. O yüzden savcılığa o dönem telefon takibimin yapılmasını talep edeceğim. Orada hiç bulunmadığım bir olaya şahit yazıldığımı, daha önce de başıma geldiğini kanıtlamam gerekiyor"

"ADIMA, BAŞKA BİR İSİM DAHA EKLEYECEĞİM"

Salih Yıldırım, adına yeni bir isim daha ekletmek istediğini söyleyerek, "Bu olaylardan rahatsızım. Özel bir şirkette çalışıyorum ve bu olaylar için izin almam gerekiyor. Bu durumdan sıkıldım, ismimin başına ya da sonuna farklı bir isim daha ekleyeceğim. Bu mağduriyet sanırım sadece bu şekilde çözülecek. Durduk yere adliyeye gelmekten sıkıldım" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Salih Yıldırım, İstanbul, Antalya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da yaşayan Salih Yıldırım, adı ve soyadı yüzünden başına gelenler 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' filmini akıllara getirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlık dünya basınında gündem oldu
13:14 İtalya basını, Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yıldız ismi Arda Güler için "Fenomen bebek" lakabı taktı
13:04 İtalyanlar, Arda Güler'e "Fenomen bebek" lakabını taktı
12:59 Hadise ve Reza Zarrab arasındaki mesajlaşmaları ifşalayan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, hapis cezası talebiyle yargılanıyor
12:50 Twitter'a yıllık ödeme yapan İrem Derici, mavi tiki gelmeyince Elon Musk'a küfür ederek çıkıştı
12:47 Bakan Yanık'tan tartışma yaratan AFAD kolileri hakkında açıklama: Bilgim dışında gerçekleşmiştir
12:44 Galatasaray'ın kiralık aşkı Mauro İcardi, vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istiyor
12:36 Hadise ile Reza Zarrab'ın mesajlarını ifşa eden Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi
12:27 Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki
12:30 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "İmralı'ya heyet gönderildi" diyen Selahattin Demirtaş'a sert yanıt: Açık ve net olarak yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 15:09:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da yaşayan Salih Yıldırım, adı ve soyadı yüzünden başına gelenler 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' filmini akıllara getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement