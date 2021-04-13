Bolu'da İŞKUR tarafından 3 ayda 1705 kişi işe yerleştirildi - Son Dakika

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, bu yılın ilk 3 ayında Bolu İŞKUR tarafından 1700 iş yeriyle yapılan görüşmeler neticesinde 55'i engelli olmak 1705 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Güner, yaptığı açıklamada, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) kentte işsizliğin önlenebilmesi için istihdam faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Geçen yıl açıklanan verilere göre 6 bin 791 kişinin işe yerleştirildiğini anımsatan Güner, "2021 yılının ilk 3 ayında ise Bolu İŞKUR tarafından 1700 iş yeriyle yapılan görüşmeler neticesinde 55'i engelli olmak üzere 1705 vatandaşımız istihdam edilmiştir." ifadesini kullandı.

Güner, devletin her anlamda vatandaşının yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda pandemi döneminde Bolu'da 2020 yılı içerisinde işleri azalan ya da tamamen duran iş yerlerine destek olmak veya çalışanların zor duruma düşmelerini engellemek üzere pasif iş gücü politikaları devreye alınmış ve başvuru yapan 2 bin 600 iş yerinde çalışan 16 bin kişiye 75 milyon lira kısa çalışma ödeneği, 7 bin 500 kişiye de 21 milyon lira nakdi ücret desteği ödemesi yapılmıştır. Diğer ödemelerle birlikte 2020 yılı ile 2021 yılı ilk üç ayında vatandaşlarımıza toplam 176 milyon 186 bin lira ödeme yapılmıştır.

Aktif iş gücü politikaları kapsamında da 3 bin kişiye kurs ve programlar düzenlenerek istihdam edilebilirlikleri artırılmıştır. 2021 yılının ilk 3 ayında kurs ve programlardan 1500 kişinin yararlanmasıyla istihdam olanağı sağlanmıştır."