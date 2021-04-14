Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor - Son Dakika

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şimdi de Ramazan imsakiyesi ile gündeme geldi. Belediyenin bastırdığı imsakiyede vatandaşlara fazladan oruç tutturulduğu ortaya çıktı.

20 DAKİKA FAZLA ORUÇ TUTULUYOR

İmsakiyede iftar saatlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı imsakiyeye göre 2-3 dakika geç olduğu, yine imsak vakitlerinin de Diyanet'in hazırladığı imsakiyeye göre 18 dakika erken başladığı görüldü. Vatandaşa 20 dakikadan fazla oruç tutturan Özcan'a Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Burak Balaban'dan tepki geldi.

"DİYANET'İN İMSAKİYESİNE UYSUNLAR"

Yeni Şafak'a konuşan Balaban, "Bolulu vatandaşlarımızı Tanju Özcan'ın bastırdığı imsakiyeleri kesinlikle dikkate almamaları konusunda uyarıyoruz. Hemşehrilerimiz oruçlarının sakata gelmemesi için her zamanki gibi yine Diyanet'imizin imsakiyesini esas alsınlar" dedi.