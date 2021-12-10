Bolu'da işletmecilere marka ve patent eğitimi verildi - Son Dakika

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda eğitim semineri düzenlendi.

TSO Seminer Salonu'nda yapılan eğitim seminerinde, Marka ve Patent Vekili Gizem Çaylı Yasa tarafından katılımcılara marka kavramı, değişen dünyada ve ticari yaşantıda markalaşmanın yeri ve önemi, marka kimliği oluşturma, e-ticaret ve marka tescili, marka tescil prosedürleri, logo, sembol ve sloganların işletmelere kazandırdıkları, yurt dışı patent ve marka başvuru sistemleri, uluslararası markalaşma, tasarım tescilleri, patent/faydalı model süreçleri, buluş ve inovasyon, sınai mülkiyet devlet teşvikleri konularında örnek olaylar üzerinden bilgiler aktarıldı.

Çok sayıda firma temsilcisinin katıldığı seminerin sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.