Bolu'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Bolu'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

10.05.2021 23:47
Bolu'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi, System.String[]

Bolu'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi.

Bolu'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi.

Bolu Sİivil İrade Platformu adı altında 26 sivil toplum kuruluşu üyeleri ile Kudüs gönüllülerinin yer aldığı grup, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları taşıyarak araçla şehir turu attı.

Daha sonra Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Siteler Camisi önünde toplanan grup burada basın açıklaması yaptı.

Bolu Sivil İrade Platformu adına açıklama yapan Ahmet Koçak, Mescidi Aksa özgürleşmeden insanlığın özgürleşemeyeceğine vurgu yaparak, "Filistin, saldırı altında. Kudüs kirli postallar altında eziliyor. Mesicid-i Aksa, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor, iki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor, atsız pusatsız. Utan dünya. Utan insanlık." şeklinde konuştu.

Unutmanın felaket olduğunu söyleyen Koçak, "Biz bugün burada hatırlatma yapmak için, o, teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Koçak, Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeninin elbette bir gün yenileceğini ifade etti.

Koçak'ın açıklamasının ardından tekbirler getiren gruptakiler, dua ettikten sonra dağıldı.

Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi - Son Dakika


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