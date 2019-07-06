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Bolu'da itfaiyenin atlattığı kaza kamerada

18 dakika önce

Bolu'da itfaiyenin atlattığı kaza kameradaBolu'da, bir yangın ihbarına giden itfaiye aracının geçirdiği kaza tehlikesi ve personelin yaşadığı panik araç kamerasına yansıdı.

Bolu'da itfaiyenin atlattığı kaza kamerada
Bolu'da, bir yangın ihbarına giden itfaiye aracının geçirdiği kaza tehlikesi ve personelin yaşadığı panik araç kamerasına yansıdı.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Karacasu Beldesi yakınlarında bir evden yangın ihbarı aldı. İhbar üzerine hızla olay yerine varmak için yola çıkan itfaiye ekibi kaza tehlikesi atlattı. Şelale Park kavşağında itfaiye aracının önüne bir kamyonet çıktı. Son anda itfaiye aracının sürücüsünün ani fren yapmasıyla kazadan kılpayı dönüldü. O anlar itfaiye aracının kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlara, itfaiye personelinin yaşadığı panik de yansıdı.
Bolu'da itfaiyenin atlattığı kaza kamerada
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:03 Kaynak: DHA
İtfaiye, Bolu, Güncel
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